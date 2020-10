Selena Gomez explica porque ella es “anti redes sociales”

La cantante asegura que al borrar las aplicaciones de su teléfono, mejoró su salud mental.

Selena Gomez siempre ha sido una firme defensora de la conciencia sobre la salud mental, después de haber luchado contra sus propios demonios.

Durante una entrevista con el Cirujano General, el Dr. Vivek Murthy, la cantante detalló por qué terminó borrando sus aplicaciones de redes sociales de su teléfono, hace casi dos años.

En el video, compartido en las redes sociales oficiales de Rare Beauty, los dos entraron en un discurso sobre “la soledad crónica y el poder curativo de la conexión humana”.

“Hablo mucho sobre la tecnología. Personalmente, durante dos años no he tenido ninguna red social en mi teléfono, aunque uso la plataforma, me aseguro de aprobar las cosas que quiero escribir, pero no las miro. No está en mi teléfono “, dijo Gómez.

“Creo firmemente que hay algo en las redes sociales por las que se culpa a la tecnología por el aumento de la soledad y la desconexión …”, agregó.

“Todos los días me despertaba y pensaba ¿por qué estoy haciendo esto? Si constantemente pienso que estoy haciendo algo mal, ¿sienten que no soy auténtica? Si es cada parte de mi ser “.

“Mi trabajo es viajar mucho, conectarme con la gente, hacer feliz a la gente, y eso me hace feliz y ha sido una lucha ”, agregó.