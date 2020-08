Selena Gomez “ha aprendido mucho” sobre ella en el confinamiento

Mientras se prepara para lanzar su nueva serie de cocina Selena + Chef, la cantante ve el lado positivo de la cuarentena.

Mientras se prepara para lanzar su nueva serie de cocina Selena + Chef, Selena Gomez confesó que ha ‘aprendido mucho’ sobre sí misma durante la pandemia de coronavirus.

La cantante ha pasado varios meses en casa en medio del bloqueo impuesto como resultado de la crisis de salud global, y ha dicho que el tiempo fuera del trabajo le ha permitido reflexionar.

Aunque reconoció que la cuarentena ha sido ‘difícil’ para su salud mental, ella elogió a sus amigos y a su terapeuta por ayudarla a ‘mantener su mente positiva’.

“No es fácil para nadie pasar por lo que estamos atravesando. No es normal y está afectando a las personas, específicamente su salud mental, y personas que nunca podrían haber pensado en las cosas en las que están pensando ahora. Y es realmente confuso. Fue difícil, pero traté de encontrar lo que necesitaba para superarlo. Tengo grandes amigos y veo a un terapeuta y mantengo mi mente positiva. He aprendido mucho sobre mí misma. He aprendido más sobre mi país que nunca he aprendido en la escuela o algo así. Así que también estoy muy agradecida por eso”, señaló.

Sobre su nuevo programa ‘Selena + Chef’, la artista asegura que su gran motivación fue aprender a cocinar varios platillos con la ayuda de chefs de cocina, de forma remota, y eso la mantuvo animada en medio del bloqueo.