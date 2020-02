Shannen Doherty está lidiando contra un cáncer etapa cuatro

Tres años después de ser declarada en remisión, la estrella tiene este nuevo diagnóstico.

La actriz Shannen Doherty está luchando contra el cáncer en etapa cuatro, tres años después de que entró en remisión luego de una batalla contra el cáncer de seno.

La estrella de Beverly Hills, 90210, de 48 años, quiso mantener en privado su nueva lucha contra el cáncer durante un año porque quería demostrar que podía trabajar, después de aparecer en la temporada independiente del programa reiniciado, BH90210.

“No creo que lo haya procesado”, dijo durante una entrevista en el programa de televisión estadounidense Good Morning America el martes (04 de Febrero).

“Es una píldora amarga de tragar de muchas maneras. Definitivamente tengo días en los que digo: “¿Por qué yo?” Y luego digo: “Bueno, ¿por qué no yo? ¿Quién más aparte de mí merece esto? “Ninguno de nosotros lo hacemos”.

La estrella confesó que solo confió en un pequeño grupo de personas, que incluía a su coprotagonista Brian Austin Green.

“Tuve momentos de gran ansiedad en los que pensé: ‘Realmente no puedo hacer esto’, y Brian fue la única persona que, de ese grupo de personas que sabía, le dije el drama con lo que realmente estaba lidiando”, explicó.

“Entonces, antes de grabar, siempre me llamaba y me decía: ‘Escucha, lo que sea que pase, estoy en tu espalda’. Me miraba y decía: ‘Tenemos esto, chica’ … Entonces Brian me ayudó mucho a superarlo.”

Admitiendo que está “petrificada”, Shannen dijo que presentó su diagnóstico, ya que saldría en los documentos de la corte, en una demanda que está presentando contra la compañía de seguros State Farm, en relación con un supuesto reclamo no pagado por daños a su hogar después del los incendios de Woolsey en California, en 2018.