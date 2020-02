Louis Tomlinson critica a la BBC por sacar provecho de su drama familiar

El cantante se enfureció que preguntaran sobre la muerte de su madre por la leucemia, y de su hermana por una sobredosis.

Louis Tomlinson criticó un programa de la BBC, que según el artista, quiso sacar provecho de su drama personal para atraer audiencia.

Tomlinson estuvo en el matutino de BBC, y el conductor Dan Walker preguntó sobre la muerte de su madre por causa de la leucemia, además del fallecimiento de su hermana Félicité por una sobre dosis.

“Nunca más volveré a ese programa”, dijo en Twitter el cantante, e inmediatamente el ejército de fans se puso a trabajar en ello, siendo esto una gran ‘arma’ que tienen ahora los artistas, pues sus fanáticos pueden lograr muchas cosas haciendo presión.

Así comenzó un intercambio de tuits entre Tomlinson y Walker: “Me molestó que no dejaras de preguntarme acerca de mi dolor, lo único que pido es que respeten mi decisión de no hablar de temas tan dolorosos. Soy muy afortunado de contar con una válvula de escape a nivel creativo para lidiar con mi duelo,pero eso no significa que tú tengas derecho de hablar de ello solo por morbo”.

El conductor del programa le respondió: “Sabemos lo doloroso que resulta y por eso no ahondamos en ello. En ningún momento fue nuestra intención molestarte o pecar de indiscretos. Ese no es nuestro estilo”.