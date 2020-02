Laura Dern asegura que nunca ha consumido alcohol y drogas

La actriz de 52 años, a pesar que ella nació y creció en el ambiente de Hollywood lleno de adicciones, se ha mantenido limpia.

La actriz es hija de los actores Bruce Dern y Diane Ladd, así que vivió desde muy pequeña inmersa en el ambiente hollywoodense, y esto dijo a la revista Another: “Vi muchas cosas en esos años, así que nunca tuve interés en las drogas, de hecho me daban bastante miedo. Conocí a demasiados adictos en esa época y nunca me pareció que hubiera algo apetecible en ello, de hecho te llevas una importante lección sobre los riesgos sin tener que sufrirlos en carne propia”.

Laura Dern podría este año ganarse su primer Oscar por su papel secundario en la película ‘Historia de un matrimonio’.