La pareja talentosa llevan semanas sin verse debido a sus compromisos de trabajo.

Shawn Mendes y Camila Cabello están separados. Pero por motivo de trabajo y otros compromisos. La pareja sigue saliendo, pero según el cantante, ellos llevan más de un mes sin verse.

Al comienzo de la cuarentena, los dos no se separaron. Siempre estaban mostrando lo que estaban haciendo juntos durante el bloqueo del coronavirus.

Pero en los últimos meses se han mantenido en bajo perfil hasta el punto de que algunos se han preguntado si todavía son una pareja.

Y sí, ellos permanecen juntos, aunque Mendes dijo en una nueva entrevista con Sirius XM que ellos no se han visto personalmente desde hace algún tiempo.

“No la he visto en… como, un mes y dos semanas, no es que esté contando”, dijo.

Añadió: “Ella regresará muy pronto, y creo que eso es interesante porque cuando tu novia es un músico real e increíblemente talentosa que escribe su propia música, da miedo escribir un álbum alrededor de ella. Y ella estaba conmigo cuando estaba en el estudio haciendo eso. Me di cuenta de que el truco es mostrarle la versión demo realmente aproximada que grabaste, y si a ella no le gusta, te lo dirá. Así que no esperes para mostrarle el producto mezclado terminado. Si a ella no le gusta, entonces no sabrás qué hacer. Lo siento”, bromeó.