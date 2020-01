Sherlyn confiesa sentir miedo de mamá primeriza

En su proceso de embarazo, la actriz y cantante siente que la “asaltan los miedos”, como a cualquier futura mamá.

Sherlyn confiesa que en el proceso de su embarazo, con frecuencia la asaltan miedos que ella considera que son normales en una mamá primeriza. También reveló que le gustaría tener una niña.

La actriz está feliz por su futura maternidad, y ha sido muy abierta desde el principio, cuando anunció su embarazo y que el mismo había sido producto de una inseminación artificial. Y aunque todo marcha bien, confiesa que de vez en cuando tiene temores, de que algo pase, o que ella no esté a la altura para superar complicaciones.

Esos miedos se traducen en extrañas pesadillas: “Sueño con muchas cosas, creo que son los miedos, rarísimos, entonces sueño con que algo va a pasar, me levanto espantadísima, pero creo que son como todas las preocupaciones que te empiezan a dar, de no estar a la altura, si algo sale mal, si no estoy preparada…lo normal” dijo Sherlyn.

La actriz todavía no sabe el sexo de su bebé, pero también confesó que le encantaría que fuera una niña, pero que si es niño igualmente la hará muy feliz.