Snoop Dogg es nueva imagen de marca de cerveza mexicana

El rapero ha firmado un millonario acuerdo para ser la imagen publicitaria de la cerveza Corona.

Snoop Dogg llegó a un acuerdo millonario con la famosa marca de cerveza mexicana Corona. Según el diario inglés The Sun, el rapero supuestamente se embolsó una fortuna de £ 10 millones de libras esterlinas (US$ 13 millones) para ser la nueva imagen de la bebida.

Dogg, que tiene un patrimonio neto estimado de más de US$ 150 millones, había recaudado anteriormente US$ 5 millones para su campaña Just Eat este año, y ahora ha acumulado una nueva suma en su cuenta bancaria para protagonizar los nuevos anuncios de la cerveza.

Una fuente afirmó a la columna Bizarre del periódico: “Este año fue el rostro de las principales marcas, incluyendo Just Eat, Burger King y Dunkin’ Donuts. Snoop vale más de US$ 150 millones y no es barato. Como parte del trato, Snoop grabó un anuncio que también se utilizó como parte de una importante campaña de marketing digital”, explica el informante.

También según el diario británico, Corona sufrió su peor trimestre en una década en medio de la pandemia de coronavirus, con pérdidas reportadas de alrededor de US$ 174 millones.

La fuente agregó: “A los jefes de Corona también les gustó la opinión de Snoop sobre cómo vive su vida: es tranquilo y saca lo mejor de cada situación. Dado lo que está sucediendo en el mundo con el coronavirus, necesitaban asegurarse de que la marca saliera a flote, sin arrojar luz sobre lo que ha sido un año realmente difícil para tanta gente”.

Corona es elaborada por Grupo Modelo en México, que es parte de la multinacional belga-brasileña AB Inbev.