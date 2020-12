Mariah Carey confirma que su libro irá a las pantallas

‘The Meaning of Mariah Carey’ siempre fue contemplado para convertirse en película o serie de televisión.

Mariah Carey respondió a los rumores de que planea hacer una adaptación televisiva o cinematográfica de sus libro de memorias, ‘The Meaning of Mariah Carey’, uno de los bestsellers de este año, según Amazon.

En una entrevista con Jimmy Fallon en su programa The Tonight Show, la cantante dijo que adaptar su libro para una serie de televisión o una película era su plan desde el principio.

“Realmente siento que debería. Ese siempre ha sido mi objetivo”, señaló. “Pero fue muy importante escribir el libro primero porque hay mucho qué contar y luego elegir cómo lo traduciríamos”, explica.

Fallon le preguntó a Mariah si su director de Precious, Lee Daniels, estaría a bordo del proyecto.

“Amamos a Lee. Es uno de mis amigos más queridos y me comprende de una manera que la mayoría de la gente no puede”, explicó Mariah. “Pero no se me permite decir que sí, tal vez no. Sólo Lee confirma las pequeñas filtraciones sobre las cosas”, dijo.

Y en cuanto a quién podría interpretarla en el proyecto, Carey admite que puede ser una ‘decisión difícil’.

“No sé. Estamos descubriendo diferentes enfoques para esto”, comentó.

Actualmente Mariah puede ser vista en el especial de Navidad de AppleTV +, que incluso incluye la participación de sus hijos gemelos.