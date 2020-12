Sofia Richie y Matthew Morton rompen después de salir durante dos meses

La floreciente relación entre la modelo ex de Scott Disick y Morton, simplemente se “enfrió”.

Las cosas entre la modelo Sofia Richie y el cofundador de Cha Cha Matcha, Matthew Morton, se enfriaron.

Richie y Morton, quienes provocaron rumores de romance después de ser vistos juntos en varias ocasiones, pisaron el freno después de salir durante dos meses.

Una fuente le dijo a E! News: Las cosas entre Sofia y Matthew “se enfriaron” desde la última vez que fueron vistos besándose durante una cena en el restaurante Matsuhisa.

La fuente agregó : “No estaban saliendo en serio y solo se veían casualmente, pero la relación definitivamente se ha endriado. No pasó nada en particular, simplemente ambos no están listos para algo serio”.

Hace unas semanas, parecía que se estaba gestando un romance serio entre los dos. Pero el nuevo informe sugiere que el modelo de 22 años vuelve a estar soltera.

La hija de Lionel Richie insinuó recientemente que podría haber más en su ruptura con Scott Disick de lo que la gente pensaba originalmente. Publicó una foto de un poema que decía: “Amaste a la persona que era, yo amo a la persona en la que me estoy convirtiendo”.

Mientras tanto, Scott sigue adelante con Amelia Gray Hamlin, pero su relación también parece ser muy casual.