Tom Brady descarta volver a la NFL

El exjugador de fútbol americano no piensa regresar a la cancha…

Tom Brady, el ex mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, bromeó esta semana que su familia «lo mataría» si alguna vez regresara a la NFL.

Brady, quien se retiró del fútbol profesional en febrero de 2023, hizo el comentario durante el episodio del lunes de su podcast «Let’s Go!».

El invitado Mr. Beast sugirió que los índices de audiencia del podcast de Brady «despegarían» si anunciaba su regreso al fútbol nuevamente.

Sin embargo, el coanfitrión Jim Gray señaló que Brady ya había hecho eso una vez, cuando regresó para una temporada más con los Buccaneers poco después de anunciar su retiro en febrero de 2022.

«Como dije, solo se te permite una jubilación», dijo Brady. «Y la he usado», bromeó. «Mis padres llamarían, mis hijos llamarían. Me matarían», dijo. «Esta noche no estaría por aquí.»

Brady, de 46 años, es el mariscal de campo más ganador en la historia de la NFL, con siete anillos de Super Bowl.