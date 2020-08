Vicente Fernández Jr maltrató a Karina Ortegón al frente de sus hijos

Ortegón dice que tuvo que denunciar a Fernández Jr, pues también acosaba y amenazaba a miembros de su familia.

La separación entre Vicente Fernández Jr y Karina Ortegón ha estado llena de polémica, sobre todo desde que la todavía esposa del cantante, reveló que fue víctima de violencia verbal y física.

Karina Ortegón presentó una demanda en contra de Fernández ante las autoridades judiciales de Jalisco, en donde detalla la manera en que fue víctima de violencia por parte de su esposo, incluso delante de sus hijos: “Me cacheteó delante de mis hijos, y me dijo: “no te rompo la madre nomás porque eres mujer”, en otra ocasión con una mano iba manejando y con la otra me jaloneaba, y yo gritaba: “¡Vamos a chocar!”, también intentó echarme de mis negocios por ‘falta de dinero’”.

Ortegón asegura que tuvo que recurrir a la demanda, pues ya no soportaba los chantajes y amenazas por parte de Vicente Fernández Jr, no sólo a ella, si no que se ha dado el lujo también de acosar y amenazar a otros miembros de su familia.