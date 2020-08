Pedro Fernández asegura que no se ha sometido a cirugía estética

No obstante apareció en las redes con un “rostro extraño”, Fernández dice que un día de estos “sí se estira los cachetes”.

Pedro Fernández responde en Instagram, a las críticas y comentarios que provocó una participación de él en un Live con Isabel Lascuráin, donde su rostro se veía muy ‘rarito’.

El cantante y actor expresó: “Vi una nota de que me había hecho una cirugía, que me veía bien rarito, la verdad es que no me he hecho nada. Si un día me hago algo, de verdad créanme que se los voy a decir, lo que pasa es que me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo yo creo”.

Pedro tomó las críticas con muy buen humor, y agregó: “Un día de estos me estiro los cachetes o algo, pero todavía no me hago nada, algún día”.