Zayn Malik casi se agarra a golpes con hombre que lo provocó

El cantante casi llega a un alercado físico con un hombre a las afueras de un bar en Nueva York.

Zayn Malik casi llega a los golpes con un hombre afuera de un bar de la ciudad de Nueva York el jueves.

El ex miembro de One Direction fue capturado en video, obtenido por TMZ, en un altercado verbal con un hombre que salió del Little Sister Lounge, que estaba al lado de donde estaba parado Malik, según informa Page Six.

Las fuentes dijeron al medio que Malik, cuya novia Gigi Hadid no estaba con él, estaba fumando un cigarrillo cuando el desconocido intentó pelear con el cantante.

El hombre finalmente se abalanzó sobre Malik, quien fue separado del hombre por personas que aparentemente formaban parte de su equipo, e incluso lo llamó con un insulto homofóbico.

En respuesta, Malik lanzó insultos al hombre y finalmente abandonó la escena. No hubo altercado físico entre Malik y el hombre.

No está claro por qué Malik estaba sin camisa en el video, ya que las fuentes le dijeron a TMZ que Malik tenía su camisa dentro del Amsterdam Billiards Club, donde la había colgado.

TOTALLY UNEXPECTED: Zayn Malik allegedly seen getting into street fight shirtless. pic.twitter.com/ghdp1Ubtsp — Def Noodles (@defnoodles) June 4, 2021

“Zayn está mucho aquí y nos encanta tenerlo. Estuvo aquí unas horas jugando al billar y al ping-pong con un montón de gente, y no hubo problemas ”, le dice a Page Six uno de los propietarios del Amsterdam Billiards Club.

“Escuché que la pelea comenzó por el tipo que quería una foto, pero no estoy seguro. Ocurrió afuera. Le dimos una camiseta de Amsterdam Billiards y nos fastidia que no la haya traida puesta afuera”, añadió riendo.

Malik, de 28 años, lleva una vida discreta desde que Gigi Hadid dio a luz a su hija, Khai, en septiembre.