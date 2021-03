Alfredo Adame trata de deslindarse del doctor Juan José Duque

El actor dice que no se su amigo, ni su confidente y que le importa un bledo su vida personal.

Alfredo Adame niega ser amigo del doctor Duque, y que simplemente fue su paciente.

Juan José Duque fue detenido el pasado fin de semana tras un cateo en su departamento, donde se encontró drogas, arma de fuego y documentación diversa.

“No soy su socio, no soy su amigo, su confidente, no sé dónde vive, me importa un bledo su vida personal. Si yo me doy cuenta o hay algún indicio de que el doctor andaba vendiendo droga ni me le acerco. Se me hace atroz lo que está sucediendo”, dice Adame.

Al detenido se le acusa también de lesiones y usurpación de profesión.

Trasciende que Alfredo Adame recibió un tratamiento de masculinización a cambio de darle a Juan José Duque un bono por $200 mil pesos para ser su imagen junto con otros dos famosos.

“Me pareció que era un buen negocio. Él me dijo que quería poner un consultorio en la Ciudad de México, Veracruz, León, Monterrey, entonces yo le dije que yo era empresario y me interesaba, pregunté cuánto costaba poner un consultorio y le dije que yo ponía la mitad”, afirma el actor.

El actor asegura que sólo ha visto al doctor 10 veces, y se deslinda de cualquier situación ilícita que envuelva a su “casi socio”.