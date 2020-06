Angelina Jolie: la lucha por los derechos humanos y la igualdad es universal

La actriz y activista por los derechos humanos de refugiados asegura que la lucha que se da en los Estados Unidos se da en todo el mundo.

Según Angelina Jolie, la lucha en curso por “los derechos humanos y la igualdad” en los Estados Unidos debe verse como “una pelea” que tiene lugar en todo el mundo.

La actriz habló sobre el tema al tiempo que destacó la crisis de refugiados en un artículo para la revista Time.

“A medida que estalla la injusticia de la discriminación y el racismo en los Estados Unidos, también debemos abordar la persecución y la opresión que aumenta a nivel mundial, privando a millones de sus derechos, su libertad y su seguridad física”, comenzó.

“En conjunto, las naciones parecen haber dejado de considerar el desplazamiento humano como un fenómeno temporal provocado por el hombre, sobre el que tenemos el poder de influir. Somos rápidos en criticar los registros de derechos humanos de los adversarios, pero callamos cuando los conflictos que crean desplazamiento y miseria involucran a nuestros aliados … En nuestros años escolares, a los estadounidenses no se nos enseña lo suficiente como para respetar y admirar las culturas y contribuciones de países con historias mucho más largas que las nuestras. ,” ella añadió.

Jolie continuó: “Lo que me ha quedado claro a través de mi trabajo es que la lucha por los derechos humanos y la igualdad es universal. Es una pelea, donde sea que vivamos, y por diferentes que sean nuestras circunstancias. Existe una línea divisoria en nuestro mundo entre los que tienen derechos y libertad y los que no. Con quién elegimos apoyarnos y cuánto estamos preparados para cambiar y luchar, no debería detenerse en nuestras fronteras ”.

La actriz, quien también es enviada especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, hizo referencia al último informe anual de la Agencia de la ONU para los Refugiados en su artículo.

“Casi 80 millones de personas, la mayor cantidad desde que comenzaron los registros, según los datos disponibles, han sido expulsadas de sus hogares por la extrema persecución y violencia, y viven como refugiados, solicitantes de asilo o personas desplazadas dentro de sus propios países”, dijo la estrella de 45 años.

“Estas son personas que huyen de ataques a escuelas y hospitales, violencia sexual masiva, asedio e inanición de ciudades enteras, la opresión asesina de grupos terroristas y décadas de persecución institucionalizada basada en religión, género o sexualidad”, agregó.