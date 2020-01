Inés Gómez-Mont logra reparar su relación con su hija María

La niña no aceptaba a la presentadora después de que por razones médicas se separaron durante cuatro meses.

Inés Gómez-Mont celebra que la relación con su hija María, la más pequeña se haya restablecido, después de varios meses que no pudo convivir con ella por estar convaleciente de cirugía de cerebro.

La conductora publicó antes de Navidad un mensaje en Instagram: “Hoy después de un proceso complicado de varios meses y ciertas recaídas, momentos duros y dolorosos estoy oficialmente dada de alta”, expresó después de que el 19 de septiembre le fuera retirado un segundo tumor alojado en el cerebro, estando en recuperación varias semanas.

Inés muy feliz subió a Instagram una fotografía donde está abrazando a su hija de apenas dos años, y escribió: “Esta niña me trae en las nubes. Después de no poderla cargar en 4 meses, estaba muy enojada y sentida conmigo, pues no entendía nada. Para las dos fue muy difícil, pero ya por fin reconectamos!!! Estoy muy feliz!!!”.

La conductora comparatió fotografías de sus vacaciones invernales, en las que la pequeña María conoció la nieve.