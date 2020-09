Kanye West confirma que Kim Kardashian tenía las píldoras para abortar a North

El rapero de 43 años se sinceró con Nick Cannon en su podcast “Cannon’s Class” y reflexionó que su hija North podría no haber nacido.

Kanye West ha vuelto al tema que casi puso fin a su matrimonio con Kim Kardashian al hablar sobre cómo ella casi aborta a su hija, North West.

El rapero de 43 años se sinceró con Nick Cannon en su podcast “Cannon’s Class” y reflexionó que North, de siete años, “podría no haber llegado nunca” si Kim hubiera decidido someterse a un procedimiento de aborto.

Kanye sorprendió a sus fans cuando habló con emoción sobre el momento en que Kim tenía las ‘píldoras’ en la mano, en su único mitin presidencial en Carolina del Sur.

Causó una gran cantidad de malestar en la familia Kardashian y Kim negó que alguna vez se tomara una decisión.

Kanye ahora ha profundizado en el momento y ha hablado sobre el dilema ‘aterrador’ que enfrentó la estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 39 años, en ese momento.

Dijo: “Para cualquiera que quiera criticarme por llorar, ¿se dan cuenta de que por Carolina del Sur, hay personas que han decidido tener un hijo? Porque se conectaron.

“Y si estuvieran indecisos al respecto, nunca vieron a nadie en mi posición tomar esa posición y decir: ‘Mira esto. Esta es una niña de siete años aquí mismo. Y es posible que nunca hubiera llegado aquí’ “.

Kanye admitió que tuvo que hacer las paces con ciertos miembros de la familia después de afirmar que su propio padre quería que lo abortaran y que no habría estado aquí si no fuera por la voluntad de su madre.

El rapero continuó: “Entonces, cuando hablo con mi padre, mi padre me hizo disculparme con él por sacar esto a colación públicamente”.

“También dijo que la cultura del aborto le enseña a la gente que un niño no es un alma real”.

“Y fue mi esposa la que dijo: ‘Esto es un alma’. Y lo más aterrador es que ella tenía las píldoras, ya sabes, tomas estas píldoras, las tomas y a la mañana siguiente el bebé se ha ido, ella tenía las píldoras en su mano.”

Se ha informado que las “píldoras” de las que hablaba Kanye son para un aborto con medicamentos.

El sitio web de Planned Parenthood los describe como “una forma segura y eficaz de interrumpir un embarazo temprano”.

Kanye dijo que centrarse en sus hijos recientemente le ha dado una nueva filosofía para abordar lo que está haciendo”.

Dijo: “Es como si la familia fuera la clave del mundo, punto, desde nuestra familia inmediata hasta nuestros amigos y familiares, nuestros compañeros de trabajo y familia, nuestra ciudad y familia, nuestro estado y familia, nuestro país y familia, nuestro mundo”…

“La cultura de la humanidad necesita ser familiar.” Una cultura de familia”, concluyó.