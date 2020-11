Khloe Kardashian dividirá su tiempo ente Boston y Los Ángeles para apoyar a Tristan Thompson

Thomson ha firmado un contrato para jugar con los Boston Celtics, por lo que no podrá estar en Los Ángeles con su hija True.

Según la revista US Weekly, Khloe Kardashian apoyó plenamente a su novio Tristan Thompson con su nuevo contrato con los Boston Celtics, y la empresaria acordó dividir su tiempo entre Boston y Los Ángeles cuando comenzó el jugador de baloncesto, padre de su hija True trabaje en la nueva temporada de juegos.

Recientemente se informó que Khloe se quedaría en Los Ángeles porque no quieren que True pierda el contacto con sus primos, pero las fuentes ahora insisten en que Khloe ha decidido que lo hará, acompañará a Tristan y viajará siempre que pueda.

“Khloe y Tristan estarán bien. Van a vivir juntos en Boston y Los Ángeles. Tristan realmente ha cambiado su comportamiento y se está enfocando en Khloe y True”.

El informante también dijo que a los amigos de Khloe ‘realmente les gusta’ Tristan y quieren que la pareja sea feliz juntos, a pesar de haberse separado el año pasado cuando la estrella de la NBA de 29 años fue visto besando a Jordyn Woods, ex amigo de Kylie Jenner.

“A todo el mundo le gusta Tristan. Aunque lo que hizo fue tan horrible, saben que Tristan es un buen tipo y Khloé está muy dedicada a hacer que su relación funcione”.

Mientras tanto, Khloe recientemente elogió a Tristan por sus esfuerzos por cambiar sus hábitos mientras discutían las posibilidades de reavivar su relación romántica.

Ella le dijo: “Hemos hecho este rodeo antes cuando tus acciones no coincidían con tus palabras y, durante casi un año, has sido una persona diferente. Me frustra porque pienso, ‘¿Por qué ahora? ¿Por qué eres el hombre con el que siempre soñé? ¿Por qué no fue así cuando estábamos juntos? Uno de mis temores es que estarás haciendo esto hasta que obtengas lo que quieres, y luego, si lo tienes, ¿volverás a convertirte en el viejo Tristan? ”, Comentó en un episodio del programa Keeping up with the Kardashians.