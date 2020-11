Chris Pratt recuerda cuando su familia comía gracias a un banco de alimentos

El actor ha recordado los tiempos difíciles cuando dependían de un banco de alimentos para sobrevivir.

Chris Pratt recordó los tiempos difíciles que él y su familia enfrentaron en el pasado, cuando dependían de los bancos de alimentos para sobrevivir.

La estrella ‘Guardianes de la Galaxia’ dijo que se unió a la organización Feeding America para crear conciencia sobre la pobreza y la inestabilidad alimentaria después de la pandemia de coronavirus y, al hacerlo, también se abrió sobre su propia experiencia con la necesidad de depender de los bancos de comida para comer.

El actor dijo a través de un directo en su Instagram, que no es una pena necesitar ayuda en lo que respecta a la comida y animó a los que puedan ayudar, a colaborar ahora durante la temporada festiva.

“Crecí en un pueblo pequeño, teníamos 7.000 personas en nuestra ciudad y pasamos por momentos económicos difíciles y teníamos un banco de alimentos cerca y no me avergüenza decir que hubo momentos en que mi familia necesitaba comer de un banco de alimentos. No hay vergüenza en eso, especialmente ahora con lo que estamos pasando. Hay ayuda ahí afuera, y puedes encontrar esa ayuda y obtener esa ayuda, y no hay nada de malo en necesitar esa ayuda “, comentó.

“Y si eres una persona que no necesita ayuda, hay un gran sentimiento al servir a otra persona. Es una gran cosa para hacer durante esta temporada navideña ”, dijo.

El actor de 41 años también pidió la ‘desestigmatización’ de los bancos de alimentos, ya que dijo que las personas a menudo sienten que no pueden pedir ayuda cuando la necesitan.

“Con una combinación de esta pandemia y la consiguiente recesión económica, estamos viendo la inestabilidad alimentaria en las familias, algo que no hemos visto en mucho tiempo en este país (…) Si necesitas ayuda, está bien aceptarla”.