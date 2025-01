Romina Marcos se declara lesbiana

La hija de la vedette Niurka Marcos habla por primera vez sobre su sexualidad…

En una reciente entrevista, Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, compartió detalles íntimos sobre su vida personal, revelando que ha iniciado una relación con la tiktoker y doctora Laura Salazar.

Marcos expresó que este nuevo capítulo en su vida representa un importante proceso de autodescubrimiento. «Es la primera vez que estoy hablando abiertamente de esto […] Yo siempre he recibido hate, pero algo super importante es que yo he cambiado mucho en los últimos meses, medio año, muchos cambios, pero cada decisión me ha acercado para mí», confesó. Si bien la cantante afirmó que no atribuye su felicidad únicamente a su orientación sexual, sí reconoció que durante gran parte de su vida, hasta los 29 años, creyó sentirse atraída exclusivamente por hombres. Sin embargo, su relación con Salazar la ha llevado a sentirse más cómoda y plena que nunca.

La hija de Niurka detalló que no había experimentado atracción romántica por mujeres hasta conocer a Salazar, a quien admiraba en TikTok. «Antes de volverme lesbiana ya había perdido la batalla. Pensé, ‘wey, me voy a quedar sola, nunca voy a encontrar un vato’. También amaba desde mis heridas. Ahorita con mi mujer, me siento merecedora de estar con una mujer así», expresó Marcos.

La cantante también contrastó esta nueva dinámica con sus relaciones pasadas, en las que a menudo se encontraba en roles de cuidadora y consejera, lo cual, según sus propias palabras, era agotador y poco saludable.

Uno de los aspectos más destacados de esta noticia ha sido la reacción de la familia de Romina. La cantante reveló que tanto su madre, Niurka Marcos, como su padre la han apoyado incondicionalmente en su decisión. «Mi mamá me dijo ‘No me extraña para nada’. Mi papá, que era el que más me preocupaba por el machismo, me dijo que ya lo había pensado alguna vez. Me doy cuenta que tengo una gran red de apoyo, soy muy bendecida […]», compartió.