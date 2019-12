Ruth Wilson dejó ‘The Affair’ debido al exceso de solicitudes de desnudez

La actriz británica encontró el ambiente de trabajo tan “hostil”, que se volvió tóxico.

Ruth Wilson renunció al exitoso programa de televisión estadounidense The Affair debido al “ambiente de trabajo hostil” y las crecientes demandas de que ella esté desnuda ante la cámara, según un nuevo informe impactante.

La actriz británica de 37 años disfrutó de un gran éxito interpretando a Alison Bailey en la serie dramática Showtime, ganándose un Globo de Oro y millones de nuevos fanáticos en todo el mundo, pero dejó el programa en 2018 sin explicación.

Ruth luego rumoró que había algo más grande detrás de su salida cuando le dijo a los periodistas que “realmente no se le permitía hablar” sobre su decisión de abandonar el programa, y ​​un nuevo informe de The Hollywood Reporter afirma haber descubierto las verdaderas razones por las que Ruth se fue. El programa revela que el motivo fueron las “continuas frustraciones con la desnudez requerida de ella” y ” que finalmente sintió fue un ambiente de trabajo hostil”.

Se dice que Ruth tuvo problemas con Sarah Treem, la showrunner de The Affair, que supuestamente empujó a las estrellas del espectáculo a desnudarse haciendo comentarios como “Todos te están esperando” o “Te ves hermosa”.

“Son cosas que uno pensaría que saldrían de la boca de un hombre a partir de la década de 1950”, dijo la fuente del programa. “El ambiente era muy tóxico”.

Sin embargo, Treem negó las acusaciones en una declaración a The Hollywood Reporter, en la que dijo: “Nunca le diría esas cosas a una actriz. Ese no es quien soy. No soy una persona manipuladora, y siempre he sido feminista. Hice todo lo que se me ocurrió para hacer que Ruth se sintiera cómoda con estas escenas.

“La idea de que alguna vez cultivaría un ambiente inseguro o acosaría a una mujer en uno de mis programas es completamente ridícula y carece de fundamento en la realidad”.

También se dice que Ruth utilizó el incidente reiner como un factor clave en la negociación de su salida.