AnnaLynne Mccord con terapia recordó años de abuso sufrido en su niñez

La ex actriz de 90210 fue a psicoterapia después de pasar por un serio estado de depresión.

AnnaLynne Mccord comenzó a “empoderarse” y “convulsionarse” cuando sus sesiones de terapia EMDR (Desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular) la llevaron a recordar años de abuso infantil.

La ex actriz de 90210 fue a la psicoterapia por primera vez en 2018, cuatro años después de presentar su historia sobre la violación de un amigo cuando tenía solo 18 años. En la terapia, su psiquiatra le sugirió que probara EMDR, que está destinado a ayudar a las personas a recordar recuerdos traumáticos.

Durante su primera sesión, a AnnaLynne se le ocurrió una “imagen congelada en mi mente”. Con el tiempo, pudo descifrar la imagen y se dio cuenta de que era un recuerdo de abuso sexual.

“Me quito la ropa, no es bueno”, dijo a Us Weekly sobre la imagen que había recordado. “Tuve esta sensación ardiente, dolorosa y horrible en el área de mi ingle. Todo mi cuerpo comenzó a convulsionarse, convulsionarse. Acabo de acostarme allí, y las lágrimas corrían por mi rostro. Seguí diciendo, ‘No, no’, porque esta no es mi vida”.

La mujer, ahora de 32 años, agregó que el abuso “continuó durante años, hasta que tuve 11”.

“Y luego tengo un recuerdo, solo un incidente singular, que sentí que era un poco mayor de 11 años”, continuó.

AnnaLynne también reveló que había intentado suicidarse antes de recibir terapia, y “probablemente habría seguido adelante” si hubiera recordado el abuso antes de estar lista con la terapia.