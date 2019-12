Rose McGowan arremete contra su ex Rain Dove por traicionar a Asia Argento

Dove aseguraba que iba a ayudar a Argento, pero lo que hizo fue vender información personal de ella.

Rose McGowan arremete en contra de su ex Rain Dove, después de que admitió haber vendido mensajes de texto privados incriminatorios de Asia Argento, donde la actriz italiana admitió haber tenido relaciones con un menor.

Pero Rose, quien junto con Asia es una acusadora abierta de Harvey Weinstein, se dirigió a Twitter después de publicar un video, compartiendo: “¿Alguien sabe cómo arreglar una entrada de Wikipedia?”

“Rompí con mi ex (Rain) hace 6 meses y todavía figura como mi pareja. Quisiera que mi nombre quedara libre de asociación”.

Más confusión surgió entre la ex pareja cuando Rain afirmó que “aceptaron que nuestra relación probablemente era solo para su beneficio”, lo que llevó a la actriz de Charmed a hablar en una furiosa publicación de Instagram.

“Hay algunos toros en el horizonte”, escribió, y agregó: “Rain pretendía ayudar a Asia, pero realmente estaba obteniendo cosas para vender. Los estafadores vienen a ti cuando estás deprimido y achicado. Mi primera experiencia de sexo opuesto resultó ser un monstruoso fiasco sucio”.

“Rain me dijo que Asia le había dicho que había comenzado a molestar a un joven actor a los 12 años”, continuó. “Asia se acostó con él cuando tenía 17 años y Rain dijo que debería ir a la policía. Y dije que si tiene 12 años, absolutamente tienes que hacerlo “.

Ella agregó: “Así que ahí está la saga. Me equivoqué, pero no estaba en mi sano juicio y fue un accidente. Todos me mintieron “.

Rain aún no ha respondido a las publicaciones de Rose.