Sigue la polémica de los conductores de Chisme No Like

Recientemente, se han encendido rumores de una supuesta pelea entre Elisa Beristain y Javier Ceriani, que podría llevar a la cancelación del programa…

Continúan los comentarios acerca de la inminente cancelación del programa Chisme No Like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, con muchos rumores alrededor de ellos.

Muchos youtubers y conductores de programas de chismes y espectáculos han dado sus opiniones acerca de la supuesta cancelación del programa Chisme No Like, asegurando que no han habido fuertes diferencias entre Elisa Beristain y el periodista Javier Ceriani. Otros dicen que los problemas empezaron desde hace tiempo, al punto de decir que Elisa le tenía celos a Ceriani, ya que el público lo apoyaba más a él.

Lo cierto es que todavía ni Elisa ni Javier han revelado la razón por la que su programa no se ha vuelto a transmitir por las plataformas de YouTube y Facebook.

Al parecer, Ceriani ya tienen todo listo para su programa en solitario, y se asegura que Elisa también lanzará su programa, patrocinada por su esposo, quien es un conocido productor.

Sin embargo, los seguidores de Chisme No Like esperan que todo se trate de un malentendido y que el exitoso programa continúe, a pesar del escarnio que se ha generado a su alrededor.