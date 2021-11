Taylor Lautner ahora es un hombre comprometido

El actor de Crepúsculo se ha comprometido con su novia Tay Dome…

Taylor Lautner abandona la soltería. El actor de “Crepúsculo”, de 29 años, le propuso matrimonio a su novia, Tay Dome, tras tres años juntos.

Taylor anunció la noticia con un par de románticas fotos en Instagram que mostraban el momento en que se arrodilló y le hizo la pregunta a su guapa novia.

El actor reveló en su pie de foto que hizo la pregunta el 11 de noviembre y no podría estar más feliz de que Tay dijera que sí.

“Y así, todos mis deseos se hicieron realidad”, escribió emocionado.

“No puedo esperar para pasar una eternidad contigo @taydome. Me amas incondicionalmente. No aguantas mi [emoji de popó]. Me tranquilizas cuando estoy ansioso. Me haces reír demasiado. Haces que cada día que pase contigo sea muy especial. Y lo más importante, me haces una mejor persona. No puedo agradecerte lo suficiente por lo que has traído a mi vida. Te amaré por siempre.”, añadió.