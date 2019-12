Hermano de Brittany Murphy está convencido que su hermana fue asesinada

Tony Bertolotti considera que muerte de Brittany está relacionada con el que era su marido, Simon Monjack.

El medio hermano de Brittany Murphy, Tony Bertolotti, piensa que la actriz fue asesinada, y agregó que a veces una actriz vale más muerta que vivos.

Bertolotti ha estado investigando la muerte de Brittany durante 10 años después de que colapsó en su casa en Los Ángeles, el 20 de diciembre de 2009. Se informó que murió de neumonía e intoxicación por drogas a la edad de 32 años.

Bertolotti, un hermano hijo del primer matrimonio de su padre Angelo, siente que su muerte está relacionada con su esposo y guionista Simon Monjack, quien murió solo cinco meses después por causas similares, informa el Daily Mail.

El forense de Los Ángeles, Ed Winter, dictaminó que las muertes se debieron a neumonía, anemia e intoxicación por drogas, respaldada por la presencia de docenas de píldoras recetadas en sus sistemas.

“Si lo miras desde la distancia, es como si esta joven dama, una niña bastante sana, estuviera en casa con su supuesto esposo y madre, y murió. ¿Qué tan absurdo es? Solo en Hollywood se considera otro día normal. Nadie la lleva a un hospital, que está a solo cuatro millas de distancia ”, dijo Bertolotti.

“Pasé años mirando esto, reprimiendo mi propia ira. Creo que Brittany fue asesinada. ¿Quién mató a Brittany? Ella no murió por causas naturales “, agregó.

Monjack falló en Hollywood y tenía deudas comerciales. Bertolotti cree que sus muertes están relacionadas con los negocios de Monjack.

“No sé qué decisiones comerciales estaban tomando en ese momento, pero (las muertes) me parecen relacionadas con el negocio. He escuchado todo tipo de osas, entonces, ¿qué es verdad? No creo tanto en la línea de medicamentos, no la compro. Estoy seguro de que hubo mano sucia. Pero Brittany era conservadora con esas cosas, era una chica brillante. Luego está el club de admiradores que dicen que algo desagradable le sucedió a Brittany y lo creo con todo mi corazón. Tienes que volver al dinero. Jimmy Hendrix murió, pero el dinero siguió fluyendo durante muchos, muchos años después. A veces una actriz vale más muerta que viva.

“¿Tienes que ver quién está cobrando el dinero ahora? No lo sé. Cada vez que aparece en una película, a alguien le pagan. Quien tiene el dinero sabe la verdad. Había un grupo de al menos 15 a 30 personas cercanos a Brittany, y ¿me dices que nadie sabe nada? ¿Estás bromeando? Si tuviera el dinero para investigar adecuadamente su muerte, los revisaría a todos”, dijo.