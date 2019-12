Martin Scorsese dice que “The Irishman” podría ser su última película

El cineasta se queja de que los cines solamente quieren exhibir películas de súperheroes.

El legendario cineasta de Hollywood Martin Scorsese dice que su última película, “The Irishman”, podría ser la última película de su carrera.

El director hizo la confesión mientras recordaba sus comentarios sobre las películas de Marvel y superhéroes, informa theguardian.com.

Cuando se le preguntó si sus comentarios fueron calculados, Scorsese dijo: “Obviamente, hemos estado discutiendo mucho sobre esto, que los cines han sido comandados por películas de superhéroes; ya sabes, solo gente volando, golpeando y chocando, lo cual está bien si quieres ver eso. Es solo que no hay espacio para otro tipo de imagen. No sé cuántas películas más puedo hacer, tal vez esto fue todo, la última. Entonces, la idea era al menos hacerlo y tal vez mostrarlo por un día en la NFT, tal vez un día en la Cinémathèque en París. No estoy bromeando.”

“Estamos en una situación en la que los teatros solo muestran las últimas películas de superhéroes. Tienes 12 pantallas, y 11 son la película de superhéroes. ¿Te gustan las películas de superhéroes, bien, pero necesitas 11 pantallas? Es una locura. Hay películas que son modestas y genuinas y encuentran una gran audiencia. El hecho de que una película sea comercial no significa que no pueda ser arte. Lo que ha consumido los teatros es producto. Un producto debe ser consumido y desechado. Mira una película comercial como ‘Singin’ in the Rain ‘. La puedes ver una y otra vez. Entonces la pregunta es: ¿cómo vamos a proteger la forma de arte? ”, Agregó.

Scorsese siente que toda la dinámica de las salas de cine está cambiando.

“La gente comenta que solo mostramos esta película en los cines durante cuatro semanas. Intentamos obtener más, pero los propietarios de los teatros y Netflix no pudieron llegar a un acuerdo. Pero ya sabes, he tenido imágenes que se reproducen solo una semana y me expulsan. En los Estados Unidos, “The King of Comedy” (El Rey de la Comedia) la sacaron en una semana. Esa película fue ignorada durante 10 años”, apuntó.