Después de separarse de Kanye West a inicio de año, la empresaria y estrella de TV está cada vez mejor.

Kim Kardashian West está “en un gran espacio mental y sigue adelante” con la vida después de su separación de Kanye West.

La estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ solicitó el divorcio en febrero del rapero de 43 años, con quien tiene cuatro hijos: North, siete, Saint, cinco, Chicago, tres y Psalm, dos, después de casi siete años juntos.

Y una fuente ha afirmado que la empresaria de 40 años ha pasado tiempo de calidad con sus cuatro hijos y se ha mantenido ocupada con varios proyectos de trabajo, y su “vida definitivamente está mejorando”.

La fuente le dijo a ‘Entertainment Tonight’: “Kim está realmente concentrada en su familia en este momento”.

“Kim ha estado con los niños la mayor parte del tiempo. Los niños y ella disfrutan haciendo actividades al aire libre juntos y todos pasan mucho tiempo con sus primos. A Kim le encanta mantenerlos ocupados, creativos y en movimiento”.

La fuente agregó: “Kim continúa siendo una gran madre y se enfoca en el trabajo. Tiene un montón de proyectos próximos que la entusiasman. Su vida definitivamente está mejorando”.

En un teaser reciente de uno de los episodios finales de E! De la familia Kardashian y Jenner. Kim admitió que está “lista” para ser feliz.

La madre de Kim, Kris Jenner, le dice en el video: “Solo quiero que estés feliz”.

Y Kim responde: “Sí, y yo también estoy lista”.

Los episodios fueron filmados antes de que se conociera la noticia de la separación de Kim y Kanye el 19 de febrero, cuando se informó que Kim había solicitado oficialmente el divorcio.

Kim y el rapero no dieron a conocer una declaración oficial sobre su separación, pero la amiga cercana de Kim, Chrissy Teigen, sugirió que la fundadora de SKIMS había “hecho todo lo posible” para que su matrimonio funcionara.

Ella dijo: “Kim está bien. Sé que Kim lo dio todo por todo”.

“Honestamente, es una pena que no haya funcionado porque vi que eran una relación para siempre”.

Kanye presentó una respuesta a la petición de divorcio de Kim en abril y está buscando la custodia legal y física conjunta de sus hijos, y recientemente se afirmó que los procedimientos van bien hasta ahora.

Una fuente dijo: “Kim y Kanye se llevan bien. Ambos se han mantenido fieles a su compromiso de lograr la mejor situación para los niños”.

“Kim está muy feliz de que hayan logrado mantener la calma. Cree que Kanye es un buen padre. Quiere que pueda pasar tanto tiempo con los niños como quiera”.

Y Kim confía en que tomó la decisión correcta al terminar su matrimonio.

La fuente agregó: “Por cada semana que ha pasado desde que solicitó el divorcio, Kim parece más feliz. Sabe que solicitar el divorcio fue la decisión correcta. Los niños están tan bien como ella podía esperar”.