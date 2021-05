Khloe Kardashian ‘se asusta’ después de conversación sobre madre sustituta

La estrella de TV no sabía el control que podría tener la madre sustituta sobre su bebé en casos extremos.

Khloe Kardashian estaba “asustada” después de darse cuenta del “control” que tendría una madre sustituta sobre su embarazo.

La estrella de 36 años ha estado documentando su viaje para tener otro bebé con Tristan Thompson, y no había conocido completamente sobre el proceso.

Durante el episodio de esta semana de ‘Keeping Up With The Kardashians’, la pareja, que tiene una hija de tres años, True, se reunió con un terapeuta.

Preguntó: “¿Cuáles son sus pensamientos sobre la reducción fetal o la interrupción del embarazo debido a embarazos múltiples? Digamos, el embrión se dividió y la madre sustituta estaba embarazada de gemelos de repente”.

Si bien Khloe dijo que estarían “de acuerdo con eso”, el terapeuta señaló que es el cuerpo de la madre sustituta, “por lo que podría interrumpir el embarazo con cualquier resultado no planificado”.

La estrella dijo más tarde: “Definitivamente me estoy asustando, creo que a medida que pasan las preguntas solo porque yo, por supuesto, sé que es su cuerpo, mi bebé, pero realmente no conocía, eso significa ella tiene el control si quiere, ya sabes, terminar con el gemelo. Yo no tener control sobre ese resultado, me pone muy nerviosa.

“Quiero decir, sé que es su cuerpo, pero todavía no sabía que era realmente su elección y podría ser muy ingenuo decirlo, pero quiero decir que esto es una gran revelación”.

“Definitivamente estoy dudando un par de cosas. Fue un poco intensa toda esta llamada por Zoom”.

En escenas filmadas en el verano de 2020, luego se puso en contacto con un agente de subrogación, quien le aseguró que había formas de poner las cosas por escrito para obtener más control sobre el proceso.

Tristan sugirió que simplemente necesitaban “encontrar el sustituto adecuado”, y Khloe respondió: “Simplemente estaría liberando tanto control.

“No puedo pensar demasiado en el futuro, porque aquí es donde estoy para la fase dos, creo que esta es la elección correcta para nosotros, pero no voy a apresurarme, no voy a forzarlo”.