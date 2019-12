Megan Trainor dice estrar “súper enamorada” de su esposo

Trainor se casó con Daryl Sabra, hace poco más de un año, el 22 de diciembre del 2018.

La cantante Meghan Trainor dice que se siente “súper enamorada” de su esposo Daryl Sabara.

Trainor se casó con Sabara el 22 de diciembre de 2018, que también fue su 25ª cumpleaños.

“Es tan bueno. Es muy romántico en este momento, estamos súper enamorados “, dijo Trainor al Daily Mail sobre su vida de casada.

Meghan recientemente ha pasado mucho tiempo en el Reino Unido, donde se ha unido al panel de jueces de “The Voice”. Trainor también reveló que su madre y su hermano habían acompañado a Daryl en su viaje al Reino Unido.

Ella dijo: “Mi mamá está aquí, mi papá no hizo este corto viaje porque es demasiado duro para su cuerpo, pero nos está esperando en casa. Son todo, no puedo hacer nada sin eso. Mi hermano mayor es mi camarógrafo y mi madre es mi asistente y mi esposo es mi esposo. Todos me cuidan y es genial”.