Meghan Markle y Príncipe Harry renuevan alianza con Netflix con nuevo acuerdo

Los Duques de Sussex refuerzan su alianza con Netflix para nuevos proyectos de impacto global…

El duque y la duquesa de Sussex, Harry y Meghan, han anunciado la renovación de su colaboración con Netflix, consolidando su relación con la plataforma de streaming a través de un nuevo acuerdo multianual de «primera opción» (first-look deal) con su productora, Archewell Productions.

Este movimiento pone fin a los rumores sobre una posible ruptura con el gigante del entretenimiento, tras especulaciones de que su contrato original, firmado en 2020, no sería renovado.

El nuevo acuerdo, menos exclusivo que el anterior valuado en 100 millones de dólares, permitirá a Netflix tener la prioridad para producir los proyectos cinematográficos y televisivos de Archewell, mientras que Harry y Meghan tendrán mayor libertad para explorar otras plataformas si Netflix declina alguna propuesta.

“Estamos entusiasmados de continuar nuestra colaboración con Netflix y expandir nuestro trabajo, incluyendo nuestra marca As Ever”, declaró Meghan en un comunicado, destacando su compromiso con crear contenido que inspire y conecte con audiencias globales.

Entre los proyectos confirmados bajo este nuevo acuerdo se encuentra la segunda temporada de With Love, Meghan, la serie de estilo de vida de la duquesa que se estrenará este mes, y un especial navideño titulado With Love, Meghan: Holiday Celebration, programado para diciembre. Este especial, grabado en su hogar en Montecito, California, promete mostrar celebraciones familiares con recetas, manualidades y momentos de calidez.

Además, Archewell trabaja en la adaptación cinematográfica de la novela romántica Meet Me at the Lake de Carley Fortune, así como en un documental corto, Masaka Kids, A Rhythm Within, que narrará la historia de un orfanato en Uganda donde los niños encuentran esperanza a través de la danza.

La alianza también incluye la expansión de As Ever, la marca de estilo de vida de Meghan, que ha ganado popularidad con productos como mermeladas, tés y un rosé de Napa Valley, todos agotados rápidamente tras su lanzamiento. Netflix, como socio de la marca, planea incursionar en nuevas categorías de productos este año.

“Harry y Meghan son voces influyentes que resuenan en todo el mundo. Su trabajo, desde Harry & Meghan hasta With Love, Meghan, ha capturado a millones de espectadores”, afirmó Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix. La docuserie Harry & Meghan (2022) sigue siendo el debut documental más visto de la plataforma, mientras que otros proyectos como Heart of Invictus y Polo han reforzado la presencia de Archewell en el streaming.

El anuncio llega en un momento clave para los Sussex, quienes han diversificado sus proyectos tras dejar sus roles como miembros activos de la realeza británica en 2020. A pesar de críticas mixtas sobre algunos de sus contenidos, como la primera temporada de With Love, Meghan, la pareja continúa apostando por historias que combinen impacto social y entretenimiento. Este nuevo capítulo con Netflix refuerza su posición en la industria, mientras abren la puerta a futuras colaboraciones creativas.