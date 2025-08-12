Cazzu habla sobre la manutención de Inti y su relación con Christian Nodal

La cantante considera que el apoyo no es suficiente…

En su reciente visita a la Ciudad de México para promocionar su libro «Perreo, una revolución», la cantante Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, abordó preguntas de la prensa sobre la relación con su expareja, Christian Nodal, y la manutención de su hija Inti.

Cazzu reveló que el apoyo económico que Nodal le brinda a su hija no es suficiente.

«No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo», afirmó la artista.

A pesar de esto, dejó claro que no planea demandar a Nodal para ajustar la pensión.

«Elijo mis batallas»

La rapera argentina explicó que, a diferencia de otras madres solteras, ella tiene la capacidad económica para mantener a su hija y, por lo tanto, puede decidir qué batallas librar.

«Una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal… no creo tener la energía para elegir ese camino», señaló. «Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer».

El tiempo que Nodal pasa con su hija

Cuando se le preguntó si Nodal viaja con frecuencia a Argentina para ver a Inti, Cazzu respondió de manera indirecta, sugiriendo que la pregunta debería ser para él.

Sin embargo, su comentario «lo que ven es lo que hay» podría interpretarse como una señal de que el cantante no pasa mucho tiempo con la bebé.

A pesar de la tensión, Cazzu expresó su aprecio por la familia de Nodal, afirmando que los lleva en su corazón y que mantienen una buena relación. También desmintió los rumores de que alguien esté impidiendo que Nodal vea a su hija.

Cazzu descarta un nuevo romance

Finalmente, la cantante aprovechó para aclarar los rumores de un posible romance con el rapero C.R.O., con quien se le ha visto muy cercana.

La artista afirmó que están solteros y que su relación se basa en una profunda amistad. «Nosotros compartimos el mismo círculo social, somos muy amigos y me van a ver mucho con él porque yo lo adoro», concluyó.