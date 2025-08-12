Youtuber brasileño denuncia a predadores y la s3xualización de menores en redes sociales

Felca alerta sobre la explotación infantil en internet…

El youtuber brasileño Felipe Bressanim Pereira, conocido como Felca, ha generado una gran controversia en Brasil tras publicar un video titulado “Adultización” en su canal de YouTube, que cuenta con más de 5 millones de suscriptores. En este material, que acumula más de 31 millones de visualizaciones en pocos días, Felca expone casos preocupantes de explotación y s3xualización de niños y adolescentes en plataformas digitales como Instagram y YouTube, señalando la responsabilidad de influencers, padres y las propias redes sociales.

Felca describe la adultización como el fenómeno en el que menores son expuestos a comportamientos, vestimentas o situaciones propias de adultos, a menudo con fines de monetización.

En su video de casi 50 minutos, el youtuber detalla cómo algunos padres promueven contenido inapropiado de sus hijos, desde bailes sugerentes hasta la participación en “realities” que sexualizan a menores.

Entre los casos mencionados, destaca el del influencer Hytalo Santos, investigado por el Ministerio Público de Paraíba en Brasil por exponer a adolescentes, como Kamylinha Santos, en contenidos cuestionables desde que tenían 12 años.

El youtuber también alertó sobre cómo los algoritmos de las redes sociales agravan el problema, recomendando videos de menores a usuarios con intereses potencialmente peligrosos, lo que facilita la acción de pedófilos en plataformas como Telegram.

“Es un tema que repugna, pero hay que hablarlo para proteger a los niños”, afirmó Felca, quien presentó un boletín de ocurrencia a la policía y denunció formalmente a más de 200 perfiles sospechosos.

La repercusión del video ha sido masiva, generando un debate nacional sobre la seguridad infantil en internet. La diputada federal Erika Hilton agradeció públicamente la iniciativa de Felca y anunció que contactará a la Policía Federal para reforzar las investigaciones.

Además, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, señaló que se discutirán proyectos de ley para proteger a los menores en las redes sociales.

Felca, quien ha enfrentado amenazas y acusaciones de difamación tras su investigación, aclaró que todo el dinero recaudado por el video y los procesos legales será donado a organizaciones que combaten el abuso infantil.

También instó al público a denunciar casos sospechosos a través del Disque 100 o la ONG Safernet, enfatizando la importancia de una mayor supervisión parental y regulación de las plataformas digitales.

El caso ha puesto en el centro del debate la “economía de la atención” en las redes sociales y la necesidad de medidas urgentes para garantizar un entorno digital seguro para los menores. Felca, conocido por su humor y críticas a influencers, ha logrado con este video movilizar a la sociedad brasileña, dejando un mensaje claro: la protección de los niños debe ser una prioridad.