Jeff Bezos y Lauren Sánchez exigen un pago millonario al hermano de ella

Por ese pleito legal, Michael Sánchez no fue invitado a la lujosa boda de la pareja…

El magnate Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, están enfrascados en una disputa legal con el hermano de esta, Michael Sánchez, a quien le exigen un pago millonario. Ellos presentaron una moción el 28 de julio en el Tribunal Superior de California exigiendo que Michael les pague $ 182,374 en honorarios de abogados y $ 8,182 en costos legales.

El conflicto, que se remonta a 2019, ha escalado al punto de que Michael no fue invitado a la reciente boda de la pareja en Venecia, una lujosa celebración que duró tres días.

Según los abogados de Lauren, Michael ha llevado a cabo una «campaña de acoso prolongada con la intención de obtener un acuerdo financiero totalmente inmerecido».

Un escándalo de filtraciones y demandas

El origen de la disputa se encuentra en un acuerdo de confidencialidad que Michael firmó con la revista National Enquirer. El medio, propiedad de American Media, obtuvo fotografías y mensajes de texto que documentaban el romance de Bezos y Sánchez cuando aún eran pareja. A pesar de que Michael siempre ha negado haber filtrado la información, se vio envuelto en el escándalo.

En febrero de 2020, Michael demandó a Bezos por difamación. Aunque el magnate ganó el caso en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en noviembre de ese mismo año, las batallas legales entre ambos han continuado.

Michael Sánchez y sus acusaciones en redes sociales

Michael ha utilizado sus redes sociales para criticar a la pareja. Ha señalado a Gavin de Becker, el investigador de Bezos, como el responsable de las historias publicadas en medios como Daily Beast y Daily Mail, que lo señalan como la fuente de las filtraciones.

También ha criticado a Bezos por ser dueño del Washington Post y, al mismo tiempo, permitir que su equipo difunda lo que él considera «teorías de conspiración».

«Gavin de Becker, mano derecha de @JeffBezos, difunde teorías de conspiración conservadoras falsas, desquiciadas, ‘un silbato de perro’, con citas on-the-record de periódicos sensacionalistas; todo mientras su jefe es dueño de @washingtonpost y @Amazon. Eh, recuérdame, ¿quién estaba a cargo de la seguridad?”, escribió en redes sociales.

La tensa relación familiar ha llegado a tal extremo que Michael estuvo ausente en la boda de su hermana, – así como su mamá Eleanor.

Al compartir una foto de la primera boda de Lauren, él escribió en Instagram: «Aquí está toda la familia Sanchez en la primera boda. ¿Qué tan malvada tiene que ser una mujer para que su madre y su hermano no asistan a su boda? Sociópata y admitida falsa acusadora de vi0lación #LaurenSanchez sabe porque su madre y su hermano no estarán en su grotesca boda de Venecia para #JeffBezos.»