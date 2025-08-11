Maluma detiene concierto en México para regañar a una madre con su bebé

Al cantante no le pareció que la chica llevara su bebé de 1 año al concierto….

En medio de su gira + Pretty + Dirty World Tour, durante una presentación en la Ciudad de México, el cantante colombiano Maluma interrumpió su espectáculo para reprender a una seguidora que había llevado a su bebé de apenas un año al evento, sin ningún tipo de protección para sus oídos contra el ruido intenso.

El incidente salió a la luz gracias al propio artista, quien pausó la música para cuestionar primero a la madre sobre la edad del pequeño. Luego, con tono respetuoso pero firme, le comentó: «Yo ya soy papá, y con todo respeto, ¿piensa que es sensato traer a un niño tan chiquito a un show donde el volumen está altísimo y el sonido es brutal?».

Ante la creciente inquietud del público, Maluma prosiguió: «¿Sabe realmente lo que está haciendo? La próxima vez, cuídele los oídos», agregó, recibiendo aplausos y muestras de apoyo de los asistentes.

No contento con eso, el intérprete también criticó otro detalle: «Es una irresponsabilidad total, y lo estaba moviendo como si fuera un objeto. Ese bebé no desea estar aquí, se lo aseguro con todo el afecto, porque soy padre. Yo jamás llevaría a mi hija Paris a algo así».

Finalmente, cerró el tema diciendo: «Para otra ocasión, sea más responsable, ¿de acuerdo?», antes de reanudar el concierto con el respaldo total de sus fans.

El video del momento se ha difundido ampliamente en las redes, donde la mayoría de los usuarios coinciden con la postura de Maluma.