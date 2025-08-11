¿Por qué Ninel Conde teme avergonzar a sus hijos?

La cantante y actriz lloró mientras platicaba con Dalílah Polanco y Facundo…

En la víspera de una nueva gala de expulsión en La Casa de los Famosos México, que se llevó a cabo la noche del 10 de agosto, la actriz y cantante Ninel Conde se sinceró con sus compañeros sobre una de sus mayores preocupaciones dentro del reality show: la opinión de sus hijos.

Mientras compartía la cocina con Dalílah Polanco, Shiky y Facundo, Ninel se emocionó hasta las lágrimas al expresar su miedo de «avergonzar» a sus hijos con su comportamiento en el programa.

“No quiero estar cometiendo errores y que mis hijos vean que estoy haciendo algo mal”, dijo con la voz entrecortada.

Su compañera Elaine la abrazó inmediatamente, revelando que sentía lo mismo. Los demás concursantes intentaron consolarla, y Shiky bromeó diciendo que ellos, sus compañeros de cuarto, eran ahora sus hijos.

Ninel Conde explicó que su hija mayor ya ha sufrido en el pasado a causa de la exposición pública de su madre y no quiere que vuelva a pasar por algo similar. Dalílah Polanco la tranquilizó diciéndole que su hija ya es adulta y tiene la madurez para entender la situación.

Facundo intervino para elogiarla, mencionando que su percepción de ella ha cambiado por completo. «Es como la imagen que puedes tener de ‘El Mito’ y de repente ver una persona amorosa, ayudando a la gente, tan disciplinada», expresó. “No es nada como yo pensaba, es una persona genial”.