Antonio Banderas cumple 65 años y no piensa en el retiro

El actor español seguirá trabajando en lo que más le gusta…

En una reciente entrevista publicada este domingo (10), justo el día de su 65 cumpleaños, el actor Antonio Banderas dejó claro que no tiene planes de retirarse. Famoso por sus roles en películas como La máscara del Zorro y Philadelphia, el artista español comentó que la percepción sobre la edad ha cambiado drásticamente.

«Cuando yo tenía 20 años, pensaba que las personas de 65 años usaban bastón y se jubilaban. Ahora la gente se retira más tarde», afirmó.

Un infarto no detuvo su carrera

A pesar de haber sufrido un infarto en 2017, Banderas se mantiene activo. En la entrevista con el diario El País, el actor de origen malagueño confesó que, si bien puede estar haciendo cosas que «no debería», sus médicos no se lo han prohibido. «Me dicen que estoy bien, que haga lo que quiera», comentó.

Nuevos proyectos y pasiones

Lejos de bajar el ritmo, a sus 65 años, Banderas está más ocupado que nunca. Recientemente, reveló haber empezado a tomar clases de música y a tocar el piano. «Creo que soy de los que, si se paran, se mueren. Y tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta», expresó.

Además de su carrera en el cine, Banderas sigue dirigiendo su teatro en Málaga, inaugurado en 2019. Recientemente, ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo el rodaje de la película biográfica de Anthony Bourdain, titulada Tony, y el thriller Above and Below, filmado en las Islas Canarias.