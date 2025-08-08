Alicia Villarreal está oficialmente divorciada de Cruz Martínez

La cantante puso fin a una relación que duró más de dos décadas…

La cantante mexicana Alicia Villarreal, conocida como “La Güerita Consentida”, está oficialmente divorciada de Cruz Martínez, líder de Los Kumbia Kings, tras 27 años de matrimonio.

La artista además confirmó que no dará un paso atrás en el proceso legal que mantiene contra su ahora exesposo.

Durante conferencia con medios de comunicación, por el lanzamiento de su nuevo tema ‘Maldita Billetera’ a dueto con la intérprete de música folclórica Lila Downs, en homenaje a Paquita la del Barrio, Licha habló sin miedo de la polémica que la rodea.

Ella ha asegurado que «ya no es la mujer que calla ante las injusticias» y que, aunque sus hijos quedaron en medio del conflicto familiar, busca cerrar su denuncia por presunta violencia intrafamiliar y robo con dignidad y justicia.