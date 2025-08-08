Preocupación mundial por la salud de Kate Middleton tras drástica pérdida de peso

La Princesa de Gales reaparece y su aspecto físico enciende las alertas sobre su salud…

La salud de Kate Middleton, la Princesa de Gales, ha vuelto a ser motivo de preocupación global tras observarse una notable pérdida de peso en sus recientes apariciones públicas.

A sus 43 años, Kate anunció en enero de 2025 que su cáncer está en remisión tras completar quimioterapia en 2024. Sin embargo, su figura visiblemente más delgada, estimada en alrededor 41 kg, ha generado especulaciones sobre posibles complicaciones en su recuperación.

Durante su asistencia al torneo de Wimbledon en julio, donde presentó trofeos, algunos admiradores elogiaron su elegancia, mientras otros expresaron alarma en redes sociales, señalando que parecía más delgada que su hija, la princesa Charlotte.

Expertos médicos han advertido que esta pérdida de peso podría estar relacionada con los efectos de la quimioterapia, una falta de apetito o, en el peor de los casos, una recaída, aunque no hay confirmación oficial de esto último.

Fuentes cercanas al Palacio de Kensington indican que Kate, consciente de su frágil apariencia, está priorizando su bienestar, optando por descansar en lugar de asistir a eventos.

En una visita reciente al Hospital de Colchester, la princesa compartió que la etapa post-tratamiento ha sido “realmente difícil”, destacando la dificultad de adaptarse a una “nueva normalidad” y escuchar a su cuerpo.

A pesar de las preocupaciones, Kate ha retomado gradualmente sus deberes reales, incluyendo proyectos como la curaduría de una exposición artística en el V&A East Storehouse. Acompañada por el príncipe William y sus hijos, George, Charlotte y Louis, la princesa proyecta fortaleza, aunque su entorno enfatiza que aún necesita tiempo y cuidado para recuperarse plenamente.