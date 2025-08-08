Kenia Os y Peso Pluma enamoran en TikTok con divertido juego

La pareja está más firme que nunca…

Kenia Os y Peso Pluma han consolidado su relación, que pasó de una colaboración musical a un romance que cautiva a miles de fans.

La química entre el cantante de corridos tumbados y la estrella pop quedó evidenciada desde su tema “Tommy y Pamela” y se confirmó en eventos como el Super Bowl y la actuación de Peso Pluma en el festival Rolling Stone.

Recientemente, Kenia compartió en TikTok un divertido video de casi dos minutos donde ambos juegan con un filtro que asigna letras para nombrar animales.

@keniaos JADJSJAJSJSJSJJDJA una disculpa por mi intelecto estaba pedita ♬ sonido original – KeniaOs

Con casi 5 millones de likes, el clip destaca por su complicidad, especialmente cuando Kenia dice “iguana” con la letra “H”, desatando risas entre ellos y comentarios de sus seguidores.