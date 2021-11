Alicia Machado revela tremenda golpiza que se llevó de un cantante

La ex Miss Universo, ganadora de La Casa de los Famosos, hizo esa revelación a Pablo Montero…

Alicia Machado, quien resultó ser la gran vencedora del reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos, reveló que sufrió tremenda violencia física por parte de José Manuel Figueroa, con quien mantuvo una relación de varios meses.

La modelo y ex Miss Universo venezolana hizo esa y otras revelaciones dentro del programa mientras platicaba con Pablo Montero y Manelyk.

Aunque no mencionó el nombre del cantante, ella se refirió a Figueroa como ‘el hijo del Gran Señor’ [Joan Sebastian].

“Estuve con él cinco meses, hasta que me levantó la mano, me pegó, me dió un bofetón, me voló tres metros y me calló a patadas”, recuerda.

Montero se quedó sorprendido con su relato y Manelyk le preguntó si había denunciado a su agresor:

“No, nada, nada, pero se la cobraron y bien cobrada”, reveló la Machado, sin dar más detalles.