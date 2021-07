Ashton Kutcher desistió de volar al espacio

El actor de ‘The Ranch’ vendió su boleto de Virgin Galactic y explicó sus razones para hacerlo.

Kutcher, de 43 años, reveló que se suponía que estaría en el próximo viaje espacial de la compañía Virgin Galactic, pero fue persuadido por su esposa, la actriz Mila Kunis, de que no se arriesgara.

Ashton dijo que Mila lo convenció de que ser un turista espacial no era una buena idea para el padre de dos hijos, así que él desistió de la idea.

En una entrevista con Cheddar News, el actor comentó:

“Mi esposa básicamente me animó al decir que no era una buena idea ir al espacio cuando tenemos hijos tan pequeños, así que vendí mi boleto de Virgin Galactic. Se suponía que debía estar en el próximo viaje, pero decidí no ir “, explicó.

El primer viaje de Virgin Galactic, que duró 90 minutos, ocurrió recientemente con el magnate de Virgin, Sir Richard Branson, a bordo.