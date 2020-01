Brad Pitt causa sensación al usar gafete con su nombre en almuerzo previo a los Oscar

El actor usó una etiqueta con su nombre y su nominación a los Oscar, en el almuerzo de los nominados.

Brad Pitt, un fanático de Hollywood, optó por un accesorio inusual en el almuerzo de los nominados a los Oscar 2020: una etiqueta con su nombre.

Puede que sea uno de los hombres más famosos del mundo, pero Pitt eligió usar su gafete con orgullo durante el evento durante el fin de semana. Hilarantemente, parecía ser el único candidato presente que había optado por usar su etiqueta de nombre.

Pitt está nominado a un Oscar por su papel de actor secundario en Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Se le considera el favorito para ganar después de obtener un Premio SAG y un Globo de Oro esta temporada.

La exitosa temporada de premios de Pitt también ha sido noticia gracias a sus encuentros cercanos con su ex esposa Jennifer Aniston, quien fue nominada en los Premios SAG por su papel protagonista en la serie de Apple The Morning Show.

La ex pareja dorada de Hollywood se casó en 2000 y se divorció en 2005, pero su amistad se reanudó después de sus segundos divorcios. Pitt incluso fue visto en la fiesta de cumpleaños número 50 de su ex esposa el año pasado.

Y luego, después de meses de pequeños chismes de chismes sobre su floreciente amistad, se produjo la reunión entre bastidores, provocando la locura de los fanáticos.