Caitlyn Jenner y Sophia Hutchins se unirán a elenco de The Real Housewives of Beverly Hills

La pareja transgénero está en conversaciones avanzadas on Bravo TV para unirse al elenco del programa en la temporada 11.

Caitlyn Jenner y su pareja, Sophia Hutchins, están ‘en conversaciones’ con Bravo TV para unirse al elenco de The Real Housewives of Beverly Hills (RHOBH) en la temporada 11.

Según los informes, la CEO de LumaSol, Hutchins, de 24 años, se acercó a los productores para negociar el ingreso al reality show de ella y del ex campeón olímpico y pionero transgénero de 70 años, Caitlyn Jenner, como ama de casa en toda regla.

“Sophia se sentó recientemente a cenar con la ex compañera de elenco de RHOBH, Eileen Davidson”, dijo una fuente a TMZ el domingo.

“Conversaron sobre la experiencia de Eileen en el programa y Sophia recibió suficientes comentarios positivos que decidió que RHOBH era algo que quería hacer”.

El 24 de marzo, Hutchins y Jenner le dijeron a ET que ambas aprovecharían la oportunidad de unirse a Kyle Richards, Lisa Rinna, Erika Girardi, Dorit Kemsley y Garcelle Beauvais.

“Honestamente, me metí en eso”, dijo Caitlyn.

“Sabes, he hecho reality shows casi toda mi vida – los deportes son reality shows – y estaba viendo eso y diciendo: ‘Me imagino a mí misma entrando con algo del drama’ “.

Jenner apareció en la serie de ITV 1 “I’m a Celebrity Get Me Out of Here” el año pasado, su spin-off “I Am Cait” en 2016, así como 155 episodios de “Keeping Up with the Kardashians” (2007-2020).

Caitlyn Jener y Sophia Hutchins se conocieron a través de un maquillador, comparten puntos de vista conservadores similares, sentido del humor y pasión por el golf, y su casa en Malibú.

Sophia (de nacimiento Scott) le dijo a Pepperdine’s Graphic que inicialmente se identificó como un hombre gay, hasta que vio la entrevista 20/20 del todavía llamado Bruce Jenner sobre su cambio de género en 2015.