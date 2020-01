Celine Dion dice estar bien tras la muerte de su madre

La cantante actualizó a los asistentes a su concierto en Miami sobre su bienestar.

Celine Dion ha asegurado a SUS fanáticos que está “bien” después de la muerte de su madre el viernes.

Therese Dion, madre de 14 hijos, estaba rodeada de familiares y amigos cuando falleció en su Canadá natal, según el medio local CTV News.

El fallecimiento de Therese surge meses después de que su hija mayor, Claudette Dion, revelara que su madre había estado luchando contra una serie de problemas de salud importantes, incluida la pérdida de memoria y la discapacidad auditiva y visual.

La cantante de My Heart Will Go On publicó un homenaje a su madre en Instagram más tarde ese día y, subiendo al escenario por la noche, hizo una pausa en su concierto en el American Airlines Arena de Miami para actualizar a los fanáticos sobre su bienestar.

“Estoy segura de que escuchaste la noticia de que mi madre falleció temprano esta mañana”, dijo la estrella. “Pero estoy bien”.

Ella continuó: “Mi madre tenía 92 años. Estuvo enferma durante bastante tiempo. Y sabíamos que ella no estaría con nosotros mucho tiempo. Hace dos días, recibimos una llamada de las enfermeras que la cuidaban muy bien, diciendo que su final llegaría pronto. Muy pronto. Así que anoche me uní a mis hermanos y hermanas en Montreal y pasé la noche junto a su cama. Contamos historias. Cantamos canciones Nos abrazamos el uno al otro. Y nos despedimos ”, concluyó. “Estamos bastante seguros de que mamá esperó a que estuviéramos todos juntos antes se partir”.