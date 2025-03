¿Crimen? Gala Montes publica foto íntima de Bárbara Islas sin su consentimiento

La exparticipante de La Casa de los Famosos explota contra la actriz tras negar romance…

Gala Montes no se quedó callada ante las recientes declaraciones de Bárbara Islas, quien en una entrevista con Yordi Rosado volvió a negar haber tenido un romance con ella. La controversia se desató luego de que Islas minimizara su vínculo a un simple TikTok, rechazando la existencia de una relación y calificando de “mentira” lo que se había dicho al respecto.

“Hicimos un TikTok, eso sí es verdad, en el que yo hago así [gesto de beso] y me planta un beso de juego, de broma. Pero ya de eso a una relación, pues por supuesto que no. Yo no podía sumarme a esta mentira”, expresó Islas en el programa de YouTube. Además, aseguró que fue doloroso lo que se dijo de ella y que prefirió no “colgarse de un movimiento”.

La respuesta de Gala no tardó en llegar. Esa misma noche, a través de su cuenta de X, la actriz lanzó fuertes calificativos contra Islas y compartió una fotografía íntima suya, acompañada de un mensaje directo: “No te voy a dar más protagonismo, pero ¿quieres que te recuerde lo que pasó esa noche? (ese es mi sillón)”.

Montes continuó con sus ataques, insistiendo en la falsedad de Islas y cuestionando su orientación sexual. “Caes gorda mija! Por heterocuriosa y a parte mentirosa”, escribió.

“Mija, si no te hubiera pasado eso nadie sabría quién es Bárbara Islas. Y segunda, acepta que te gustan las morras también (nadie te sacó del clóset, se te preguntó). Lo que haces para ‘librarte’ del hate, que sabes perfectamente por qué te cayó, mustia”, enfatizó.

Consecuencias legales

Tras la polémica generada por sus publicaciones, Gala Montes eliminó la fotografía de Bárbara Islas sin dar explicaciones. Sin embargo, usuarios de redes sociales advirtieron que la actriz podría enfrentar consecuencias legales, ya que su acción podría ser considerada una violación a la Ley Olimpia, que sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento con penas de prisión de 3 a 6 años y multas.