Sale de prisión el exesposo de Jenni Rivera que abusó de sus hijas

Se constató que Trinidad Marín, padre de Chiquis y Jacqie Rivera, se encuentra fuera de prisión…

Trinidad Marín, el primer marido de la fallecida cantante Jenni Rivera, habría salido de prisión el año pasado tras cumplir 18 de los 31 años de su condena por abusar sexualmente de sus hijas Chiquis y Jacqie, así como de su entonces cuñada Rosie Rivera.

La noticia de su liberación fue confirmada por la periodista Addis Tuñón, quien informó que Marín salió de prisión el 26 de noviembre de 2024, no bajo libertad condicional, sino en libertad plena.

Tuñón y su compañera Gigi Magaña se pusieron en contacto con la directora de prensa de todas las prisiones de California, quien corroboró la información. Previamente, Tuñón había adelantado la posible liberación de Marín al notar su ausencia en el registro de la cárcel.

En su canal de YouTube, se explicó que Trinidad Marín, encarcelado en 2007, había solicitado libertad condicional por buena conducta. Gigi Magaña detalló que al investigar el estatus de Marín directamente con «la matriz de las prisiones», su nombre no apareció en el sistema, lo que llevó a la conclusión de su liberación o fallecimiento.

Rosie Rivera reacciona

Rosie Rivera, una de las víctimas, compartió el 28 de octubre de 2024 haber recibido noticias «impactantes» de la oficina del Fiscal de Distrito, indicando una posible nueva sentencia para Marín, lo que podría haber resultado en su liberación anticipada.

«Han revisado el caso y que lo van a sentenciar de nuevo, quiere decir que es probable que pueda salir antes de tiempo o pueda salir ya en la sentencia, eso depende del juez, pero siempre depende de Dios», reveló.

Rosie explicó que las autoridades suelen notificar a las víctimas en estos casos para ofrecerles la oportunidad de asistir a la corte, aunque ella decidió no hacerlo.

En un video de Instagram, Rosie expresó sentimientos encontrados sobre la liberación de su agresor:

«Cuando yo escuché esto obviamente no fue ‘¡qué alegría!’, porque yo no sé si está rehabilitado y yo no confiaría a mis hijos con él, pero tampoco sé nada de él, qué tal si ya se reconcilió con Dios».