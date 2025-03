Elton John preocupa a fans por estado de salud

El artista ha presentado problemas tras perder casi completamente su vista por una infección…

El icónico cantante Elton John está lidiando con serios problemas de salud que han comprometido gravemente su vista. El artista perdió la visión de su ojo derecho tras una severa infección contraída en julio, dejándolo además con visión limitada en el ojo izquierdo.

Esta desafortunada situación ha obligado a Elton a simplificar su famosa firma, utilizando ahora solo la inicial «E» acompañada de un beso para firmar autógrafos.

A pesar de estos contratiempos, la leyenda de la música mantiene una actitud positiva y esperanzadora. En una entrevista con The Guardian, expresó un renovado respeto por las personas con discapacidad visual y se mostró optimista: «Ha habido días en los que me he sentido miserable, pero luego pienso en lo afortunado que soy… Ojalá mi vista mejore».

El deterioro de la visión del reconocido artista representó un desafío considerable durante la producción de su álbum más reciente, «Who Believes In Angels?». Inicialmente, Elton temió que su problema visual le impidiera completar el proyecto, y escenas de su próximo documental muestran momentos de intensa frustración e incertidumbre.