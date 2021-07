Daniela Berriel explica porqué abandona su demanda de violación

La actriz explica los motivos por los que deja su demanda, y que por ahora se ocupará de su proceso de sanación.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la actriz y conductora de televisión Daniela Berriel comparte sus razones por las que ya no continuará con el proceso legal contra Eduardo Ojeda, a quien acusa de haber abusado sexualmente de ella.

“Ya no continuaré con mi proceso legal, debido a que me sentía protegida al ser representada por el despacho Olea Olea, quienes trabajaban pro-bono, pero me avisaron que ya no podrían hacerlo, y la verdad, por ahora no poseo los recursos para pagarles sus honorarios”.

“El segundo motivo es por mi seguridad y la de mi familia”, dijo la bella presentadora, quien teme por su persona y familia, recordando que Eduardo pertenece a una familia “poderosa”.

“El tercer motivo por el que ya no sigo con mi proceso es por la falta de confianza hacia las autoridades”, dijo Berriel, señalando que en el estado de Guerrero, donde entabló la demanda, ser de una familia poderosa es sinónimo de “impunidad”.

Daniela dijo no arrepentirse de haber alzado su voz, y que continuará su lucha a través de una fundación a la que se ha unido, y luchará y defenderá por los derechos de otras mujeres víctimas de abuso, para que ellas si reciban justicia.

Vea el video publicado por Daniela, a continuación: